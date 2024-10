Incêndio no Shopping 25: ruas seguem interditadas e linhas de ônibus são desviadas no Centro de SP

O incêndio Shopping 25, no Brás, no Centro de São Paulo, ainda causa interdições de vias e desvios em linhas de ônibus nesta quinta-feira (31). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo após mais de seis horas, no entanto, os trabalhos de rescaldo continuam por tempo indeterminado.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que há pontos de bloqueios nos cruzamentos da Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro; na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller; na Rua João Teodoro com a Rua Monsenhor de Andrade; e na Av. do Estado com a Rua São Caetano.

O desvio dos veículos é feito pela Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, seguindo pela Avenida Celso Garcia. A CET orienta que os motoristas devem evitar a região.

Já a SPTrans informou que 11 linhas de ônibus têm desvios por conta da operação de combate ao incêndio.

Veja quais são abaixo:

407A/10 Shop. Aricanduva - Lgo. da Concórdia - Ambos os sentidos: normal até o Largo da Concórdia, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua Oriente e segue prosseguindo normal.

- Ambos os sentidos: normal até o Largo da Concórdia, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua Oriente e segue prosseguindo normal. 172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca - Sentido Centro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Av. do Estado, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, e segue e segue prosseguindo normal. Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, desvia na Rua Maria Marcolina, Rua João Teodoro, e segue prosseguindo normal.

- Sentido Centro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Av. do Estado, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, e segue e segue prosseguindo normal. Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, desvia na Rua Maria Marcolina, Rua João Teodoro, e segue prosseguindo normal. 174M/10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga - Sentido centro: Normal até a Rua da Cantareira, desvia na Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Sem alteração.

- Sentido centro: Normal até a Rua da Cantareira, desvia na Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Sem alteração. 2105/10 Jd. Filhos Da Terra – Lgo. da Concórdia - Sentido centro: Normal até a Rua da Cantareira, desvia na Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana e Largo da Concórdia (ponto final).Sentido bairro: Normal até o Largo da Concórdia, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua João Teodoro, e segue prosseguindo normal.

Sentido centro: Normal até a Rua da Cantareira, desvia na Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana e Largo da Concórdia (ponto final).Sentido bairro: Normal até o Largo da Concórdia, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua João Teodoro, e segue prosseguindo normal. 2123/10 Vl. Medeiros – Liberdade e 2127/10 Pq. Edu Chaves – Liberdade - Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, e segue prosseguindo normal. Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, Rua Maria Marcolina, e segue prosseguindo normal.

- Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, e segue prosseguindo normal. Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, Rua Maria Marcolina, e segue prosseguindo normal. 2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio - Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, desvia na Rua Maria Marcolina, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal.

- Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Av. Rangel Pestana, desvia na Rua Maria Marcolina, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal. 271F/10 Center Norte – Metrô Belém - Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Av. Celso Garcia, desvia na Rua Dr. Ricardo Gonçalves, Rua Visconde de Abaeté, Rua Maria Marcolina, e segue prosseguindo normal.

- Sentido centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Av. Celso Garcia, desvia na Rua Dr. Ricardo Gonçalves, Rua Visconde de Abaeté, Rua Maria Marcolina, e segue prosseguindo normal. 272N/10 Pq. Novo Mundo -Pq. D. Pedro II - Sentido centro: Normal até a Rua João Teodoro, desvia na Av. do Estado, Praça Ragueb Chohfi, Pq. Dom Pedro II, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Rua Miller, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal.

- Sentido centro: Normal até a Rua João Teodoro, desvia na Av. do Estado, Praça Ragueb Chohfi, Pq. Dom Pedro II, e segue prosseguindo normal.Sentido bairro: Normal até a Rua Miller, desvia na Rua Ministro Firmino Whitaker, Rua Maria Marcolina, Rua Oriente, e segue prosseguindo normal. 311C/10 Pq. São Lucas – Bom Retiro - Sentido centro: Sem alteração. Sentido bairro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Rua da Cantareira, Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, Av. Celso Garcia, Rua Bresser, e segue prosseguindo normal.

Sentido centro: Sem alteração. Sentido bairro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Rua da Cantareira, Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, Av. Celso Garcia, Rua Bresser, e segue prosseguindo normal. 5144/10 Term. Sapopemba – Term. Princ. Isabel e 701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena- Sentido centro: Sem alteração. Sentido bairro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Rua da Cantareira, Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, e segue prosseguindo normal.

Sentido centro: Sem alteração. Sentido bairro: Normal até a Rua São Caetano, desvia na Rua da Cantareira, Rua Paula Sousa, Largo do Pari, Rua Santa Rosa, Rua Mendes Caldeira, Rua Monsenhor Andrade, Rua Jairo Gois, Av. Rangel Pestana, e segue prosseguindo normal. 119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel - Sentido Centro: Normal até a Av. Carlos de Campos, desvia na Rua Mendes Júnior, Rua Silva Teles, Rua Casimiro de Abreu, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. do Estado, Rua João Teodoro, e segue prosseguindo normal. Sentido bairro: Sem alteração.

O incêndio

O incêndio ocorreu por volta das 6h20 de quarta-feira (30). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um box do Shopping 25 começou a pegar fogo. O local estava trancado e funcionários e lojistas tentaram, desesperados, abrir as portas. Eles não conseguiram e as chamas se alastraram pelo prédio (assista abaixo).

As pessoas que estavam no shopping perceberam que uma fumaça saía de um box, que estava com as portas de ferro trancadas, localizado no térreo.

Em meio a gritos desesperados, vários homens tentaram arrombar as portas, mas não conseguiram. Logo depois disso a fumaça se espalhou pelo estabelecimento e as pessoas começaram a correr. Só aí o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Depois disso, o incêndio se propagou pelos 18 mil metros quadrados do shopping e destruiu mais de 200 lojas, segundo estimaram os bombeiros. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Três pessoas receberam atendimento médico por conta da inalação da fumaça.

Os bombeiros continuam a fazer a operação de rescaldo nesta manhã. Em entrevista ao jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, o major Glauco Castilho Rossi destacou que 11 viaturas e 22 homens da corporação continuam fazendo vistorias e apagando pequenos focos de fogo que podem estar ativos.

“Nosso foco agora é fazer uma avaliação mais adequada do prédio com o amanhecer do dia. Trabalhamos durante toda a madrugada não só fazendo a inspeção, mas também revirando os materiais de carga de incêndio [que facilitaram as chamas], como por exemplo roupas e sapatos. Nós reviramos esse material identificando novos focos e fazendo a extinção”, afirmou o major.

Investigação

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25 estava vencido. De acordo com o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação que ainda trabalha para combater as chamas, o documento foi válido até agosto passado e ainda não tinha sido renovado.

“[A documentação] não está em dia. O AVCB tá vencido em agosto desse ano. [Sem o AVCB] poderia estar funcionando apenas em fase de regularização. Não é o caso de se fechar imediato quando não se tem AVCB, mas [precisaria ter bombeiro civil] durante o horário de funcionamento”, esclareceu o capitão à TV Globo.

Segundo Cristo, esse laudo tem que ser renovado periodicamente, pois atesta as condições de segurança para funcionamento do estabelecimento. A direção do Shopping 25 ainda não se pronunciou a respeito do incêndio e do AVCB vencido.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito para apurar o caso. O promotor de Habitação e Urbanismo Moacir Tonani Junior quer saber a existência ou não de documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento, além de eventual omissão na fiscalização pelo poder público municipal.

No Cadastro de Edificações do Município (CEDI), é possível ver que o imóvel na Rua Barão de Ladário está irregular desde 2019. O AVCB venceu em agosto, mas segundo o promotor, é preciso checar se os bombeiros deram um prazo para regularização.