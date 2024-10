Morre quarta vítima de atirador no RS; feridos seguem em estado grave

Morreu durante a tarde da última quinta-feira, dia 24 de outubro, a quarta vítima feita pelo atirador Edson Fernando Crippa, de 45 anos. O policial militar Rodrigo Weber Volz, de 31, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Rodrigo foi internado na UTI da unidade hospitalar na quarta-feira (23) após ser baleado três vezes após atender uma ocorrência de maus-tratos contra idosos em Novo Hamburgo. No local, os agentes da Brigada Militar (polícia militar gaúcha), foram recebidos a tiros por Crippa.

Além do policial Volz, os disparos feriram fatalmente Eugênio Crippa (74), pai do atirador e responsável por acionar a polícia; Everto Crippa (49), irmão do atirador que estava presente na casa junto a esposa; e o policial Everton Kirsch Júnior (31), que morreu no local. Outras oito pessoas foram feridas pelo atirador e seguem internadas, sendo três delas em estado grave.

A Brigada Militar emitiu uma nota de pesar após a confirmação da morte do policial, reforçando o luto na corporação. “Rodrigo Weber Volz foi morto em combate ao lado de seu companheiro de farda, soldado Kirsch. O soldado Rodrigo Volz tinha 31 anos, ingressou na Brigada Militar em 2016 e pertencia ao 3º Batalhão de Polícia Militar, em Novo Hamburgo. Deixa esposa”.

Como estão os demais feridos?

Conforme informações, outras oito pessoas foram feridas pelo atirador, sendo que cinco delas permanecem internadas. Entre os feridos, três apresentam estado grave e inspiram cuidados mais delicados.

Cleris Crippa (70), mãe do atirador, segue internada em estado grave.

Priscilla Martins (41), cunhada do atirador, segue em estado grave.

João Paulo Farias (26), policial militar, está em estado grave na UTI, mas responde ao tratamento.

Informações: Metrópoles