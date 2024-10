Entenda como o atirador do RS registrou armas após ser diagnosticado com esquizofrenia

Apesar de ter histórico de internação psiquiátrica Edson Fernando Crippa, atirador que matou 3 pessoas e feriu outras 9 em Novo Hamburgo (RS), possuía o registro de quatro armas legalizadas em seu nome. Segundo informações previamente divulgadas, o atirador possui um laudo psicológico que o considerou apto ao porte de armas, obtendo o registro de CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Com a confirmação de tal informação os critérios para concessão de armas voltaram a ser debatidos em todo país visto que Crippa, internado ao menos quatro vezes sob o diagnóstico de esquizofrenia, obteve com sucesso o registro do armamento utilizado no ataque da última terça-feira (22).

Avaliação psicológica é requisito para ter porte de arma

Entre os diversos requisitos necessários para conseguir o porte de armas no Brasil, a avaliação psicológica é um dos principais. Por meio dela o candidato a obter o porte de armas deve apresentar um laudo de aptidão mental, desta forma, em teoria, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia não poderia ser considerada apta a obter o porte e registro de armas.

No entanto a avaliação acontece apenas no momento do pedido da licença e nas renovações realizadas a cada cinco anos. Segundo informações de uma especialista ao Metrópoles, as avaliações não contemplam um monitoramento contínuo após a concessão.

Desta forma, é possível que no momento do laudo a patologia apresentada por Edson estivesse sob controle, sem dar sinais que impedissem a concessão do laudo. No entanto, uma análise aprofundada deveria ser realizada e considerar o histórico de internações e surtos psiquiátricos.

Relembre o caso

Durante a noite do dia 22 de outubro, uma equipe da Brigada Militar foi deslocada à rua Adolfo Jaeger, em Novo Hamburgo, para averiguar uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado. No local, os agentes foram recebidos a tiros pelo homem de 45 anos. Com os disparos três pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas.

