Saiba quem era o policial morto por atirador no RS

O policial Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, foi um dos mortos durante a troca de tiros com um atirador que manteve a família em cárcere privado em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Segundo informações do O Globo, Everton era um policial experiente que atuava na Brigada Militar desde 2018. Ele deixa a esposa e um filho de 45 dias.

ANÚNCIO

Leia sobre o caso:

A ação que levou à morte do militar ocorreu na noite da última terça-feira, dia 22 de outubro. Uma equipe da BM, a polícia militar gaúcha, foi deslocada até a residência localizada na rua Adolfo Jaeger para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra idosos.

No local, a equipe foi recebida à tiros por Edson Fernando Crippa, que na sequência se escondeu dentro da casa na qual permaneceu até ser encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23).

Mortos e feridos

Os disparos feitos por Edson feriam ao menos 10 pessoas, entre familiares, militares e pessoas que estavam nas proximidades do local. Ao menos 2 pessoas seguem hospitalizadas em estado grave, enquanto outras aguardam cirurgias devido aos ferimentos. Três militares foram liberados após serem atingidos por tiros de raspão.

Em informação recente, foi confirmada a morte de uma terceira vítima do atirador, sendo ela Everton Luciano Crippa, de 49 anos, irmão de Edson.

Nas redes sociais, moradores das proximidades relataram terem ouvido ao menos 300 disparos durante a ação, a maioria deles teria sido realizada pelo atirador, que estava em posse de 4 armas de fogo.