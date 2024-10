Vídeo mostra troca de tiros no RS; internautas relatam mais de 100 disparos

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que Edson Fernando Crippa inicia uma série de disparos contra os policiais da Brigada Militar de Novo Hamburgo, que chegam ao local para averiguar uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado contra idosos. Segundo reportagem do O Globo, três pessoas morreram na troca de tiros e outras 10 ficaram feridas.

Nas imagens, registradas por moradores vizinhos ao local dos disparos, é possível acompanhar a ação da Brigada Militar. Ao fundo, o barulho intenso de tiros disparados chama atenção. Segundo os moradores, foram ouvidos mais de 300 disparos ao longo da noite.

Em meio a diversas publicações, internautas se mostram revoltados com o ocorrido. “Um cara que mora na esquina de casa matou a família, está armado com um armamento de guerra, se preparou muito para isso. Pegou tiro em casa! Que agonia”, escreveu um internauta.

“O povo de Novo Hamburgo querendo dormir, mas um maluco com arsenal aparentemente infinito resolveu surtar e tá dando tiro pra todos os lados há quase duas horas”, escreveu outra.

Entenda o caso

Durante a noite do dia 22 de outubro, uma equipe da Brigada Militar foi deslocada à rua Adolfo Jaeger, em Novo Hamburgo, para averiguar uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado. No local, os agentes foram recebidos a tiros pelo homem de 45 anos, que estava dentro da residência com os pais idosos, a cunhada e seu irmão.

Com os disparos três pessoas morreram, sendo elas o pai e o irmão do atirador, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. A mãe e a cunhada do suspeito, que também foram baleadas, seguem hospitalizadas em estado grave. Três agentes foram atingidos por tiros de raspão, enquanto os demais feridos seguem aguardando cirurgia.