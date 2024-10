Cerco a atirador que matou duas pessoas já dura mais de 8 horas

Um homem identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, segue cercado pela polícia a mais de 8 horas. A Brigada Militar (polícia militar gaúcha) foi acionada para atender a uma ocorrência em Novo Hamburgo (RS) por volta das 23 horas da última terça-feira (22) e recebida a tiros pelo suspeito, que matou o pai Eugênio Crippa, de 74 anos, e o policial militar Everto Kirsch Júnior, de 31 anos. Familiares do homem também foram feridos durante a ação.

ANÚNCIO

Na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, a BM segue tentando negociar a rendição do atirador, que foi denunciado inicialmente por manter os pais em cárcere privado.

“A todo momento tentamos negociar com ele, conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele não responde a nenhum contato que estamos tentando fazer. A única forma de resposta é através de disparos”, revela o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo, ao G1.

Entenda o caso

A polícia foi acionada após uma denúncia de cárcere privado em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo. No local, a equipe foi recebida a tiros pelo homem, que feriu agentes e uma pessoa que estava na rua nas proximidades do local.

Segundo o delegado responsável, o homem apareceu de forma agressiva e começou a atirar em todos que estava na frente da residência, incluindo os próprios pais, mantidos refém por ele.

Quem são os mortos e feridos

Conforme a reportagem, durante a troca de tiros duas pessoas foram mortas. Uma delas foi identificada como Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador. O outro morto é o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, que atuava na corporação desde 2018. Everton deixa a esposa e um filho de 45 dias.

Ao todo, 10 pessoas também ficaram feridas e encaminhadas para atendimento médico. São elas: