Veja como ficou a casa na qual o atirador do RS fez a família refém

Imagens da casa do atirador foram compartilhadas nas redes sociais.

Após mais de 9 horas, terminou o cerco contra o atirador que matou três pessoas e feriu nove em Novo Hamburgo, RS. Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi encontrado morto no interior da casa onde fez sua família refém durante a noite do dia 22 de outubro.

Imagens obtidas por uma vizinha do imóvel, segundo publicado pela CNN Brasil, mostraram em detalhes como ficou o interior da casa em que o atirador foi localizado.

Nos registros, é possível notar que as paredes externas e internas do local foram perfuradas por diversos disparos. Janelas foram quebradas e diversos projéteis são vistos nos arredores do imóvel. Em uma das imagens é possível observar uma arma em meio a grama.

Veja:

Entenda o caso

Durante a noite do dia 22 de outubro, uma equipe da Brigada Militar foi deslocada à rua Adolfo Jaeger, em Novo Hamburgo, para averiguar uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado. No local, os agentes foram recebidos a tiros pelo homem de 45 anos, que estava dentro da residência com os pais idosos, a cunhada e seu irmão.

Quem são os mortos e feridos

Conforme a reportagem, durante a troca de tiros três pessoas foram mortas, sendo elas Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador; Everton Crippa, 49 anos, irmão do atirador, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, que atuava na corporação desde 2018. Everton deixa a esposa e um filho de 45 dias.

Ao todo, 9 pessoas também ficaram feridas e encaminhadas para atendimento médico. São elas: