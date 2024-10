Atirador que matou 3 pessoas e feriu outras 9 no RS tem histórico de esquizofrenia

O atirador Edson Fernando Crippa, de 45 anos, responsável por balear 12 pessoas na noite desta quarta-feira (23) em Novo Hamburgo, possuía histórico de internações por esquizofrenia. Conforme reportagem do Metrópoles, ele também possuía registro de colecionador de armas, caçador desportivo e caçador, e a licença Sigma do Exército.

A informação sobre o histórico de tratamentos psiquiátricos do atirador foi confirmada por Fernando Sodré, delegado e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, durante uma coletiva realizada no dia de hoje (23). Segundo o delegado, a polícia segue apurando a informação, visto que o problema em questão pode ser de origem familiar.

“Estamos apurando informações de que seja um problema familiar, tanto dele, quanto do pai, de esquizofrenia. Mais detalhes serão apurados”, afirma o delegado.

Armas registradas

Conforme informações do Secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, Edson estava em posse de armas registradas e teria realizado o exame psicotécnico para obter a licença de posse de armas.

De acordo com os registros encontrados no Sistema de Consultas Integradas, o atirador, que era motorista de caminhão, tinha quatro armas registradas em seu nome, sendo elas:

1 pistola Taurus PT111G2 calibre 9 mm

1 rifle calibre 22

1 espingarda calibre 12

1 pistola .380

Entenda o caso

Durante a noite do dia 22 de outubro, uma equipe da Brigada Militar foi deslocada à rua Adolfo Jaeger, em Novo Hamburgo, para averiguar uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado. No local, os agentes foram recebidos a tiros pelo homem de 45 anos, que estava dentro da residência com os pais idosos, a cunhada e seu irmão.

Com os disparos três pessoas morreram, sendo elas o pai e o irmão do atirador, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. A mãe e a cunhada do suspeito, que também foram baleadas, seguem hospitalizadas em estado grave. Três agentes foram atingidos por tiros de raspão, enquanto os demais feridos seguem aguardando cirurgia.