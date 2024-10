Concessionárias de energia são notificadas sobre risco de novas tempestades em São Paulo

As concessionárias de energia elétrica que operam no estado de São Paulo foram notificadas pela Defesa Civil sobre o risco meteorológico de eventos climáticos extremos ao longo deste final de semana. Conforme aviso publicado pela Agência SP, foram emitidos alertas de tempestades que podem ocorrer todo o estado entre os dias 18 e 20 de outubro. Além de alertar as concessionárias de energia, o órgão também convocou uma reunião extraordinária para discutir medidas de precaução como forma de evitar a repetição do cenário caótico que foi registrado na cidade após o temporal do dia 11 de outubro.

ANÚNCIO

Leia também:

Por meio de um ofício, o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitou a apresentação de um plano de ação e contingência. A intenção é mitigar possíveis danos ao sistema de fornecimento de energia causados pelos eventos climáticos.

No documento, a Defesa Civil também pede o estabelecimento de um canal direto de comunicação entre a concessionária e o Gabinete de Crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

A reunião entre as concessionárias de energia atuantes no estado e os órgãos governamentais está prevista para acontecer às 10 horas de hoje (17) no Palácio dos Bandeirantes.

Alerta para todo o estado

Conforme a publicação, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre a sexta-feira (18) e o domingo (20). A previsão é de que uma nova frente fria passe pelo estado, trazendo pancadas de chuva significativas acompanhadas por raios e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60km/h. A previsão também é de queda de granizo em pontos isolados do estado.

De acordo com o alerta emitido, é esperado que o volume acumulado de chuvas ao longo do final de semana chegue aos 200 milímetros em diversas regiões do estado de São Paulo.