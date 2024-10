Apagão em SP: milhares de casas continuam sem luz nesta quarta-feira

Boletim da Enel fala que 100 mil clientes ainda estão no escuro por causa do apagão em São Paulo

Pelo quinto dia consecutivo, os efeitos do apagão da última sexta-feira continuam afetando milhares de residências na cidade de São Paulo. O último boletim divulgado pela Enel estima que falta religar a luz em pelo menos 100 mil residências e não há previsão para a normalização do serviço.

De acordo com comunicado da Enel, “as equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados de falta de luz ao longo dos últimos dias.”

Segundo o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, técnicos de outros estados e profissionais da Enel de outros países, como Chile, Argentina, Itália e Espanha foram convocados para auxiliar no trabalho das equipes que tentam restabelecer a luz na Grande São Paulo, o que segundo o diretor da Enel, Darcio Dias, “não é uma operação fácil”, já que 17 linhas de transmissão foram afetas.

O ministro cobrou a responsabilidade do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e disse que 50% das ocorrências foram causadas pelas árvores que caíram sobre a rede elétrica durante a tempestade de sexta-feira.

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na última sexta-feira deixaram pelo menos sete mortos. A tempestade teve ventos que ultrapassaram os 107 km/h, o mais forte registrado na Capital nos últimos 30 anos, de acordo com a Defesa Civil.