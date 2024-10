Bairros da periferia lideram fila de pedidos de poda de árvore na cidade de São Paulo

Apontada como um dos principais fatores que levaram ao apagão da última sexta-feira na cidade de São Paulo, a poda ou remoção de árvores tem uma fila estimada em 13,9 mil pedidos para ser atendido, segundo os dados abertos disponibilizados pela administração municipal no primeiro semestre.

Neste período, segundo as informações oficiais, foram registrados 46,7 mil pedidos por telefone ou pelo aplicativo 156, o canal oficial da Prefeitura de São Paulo.

Em decorrência da chuva na Grande São Paulo, 386 ocorrências de queda de árvores e galhos foram registradas na Capital, mas até segunda-feira somente 40% das remoções haviam sido realizadas pelas equipes da Prefeitura.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) acusou a Enel pelo apagão na cidade e disse que cerca de 6 mil ordens de serviço estão paradas por dependerem da empresa para fazer a poda ou remoção da árvore. Nunes explicou que quando a árvore ou o galho que caiu está em contato com os cabos de energia, é necessário desligar a luz para realizar o trabalho e isso depende da ação da empresa.

De acordo com levantamento no sistema de dados abertos, os bairros da periferia são os bairros com maior número de solicitações de serviços de poda de árvore, liderado por Itaquera, com 572 pedidos, Pirituba, com 476 e Cidade Líder, com 416.