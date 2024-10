Apagão em SP já provocou prejuízo bilionário

O apagão pelo qual ainda passa São Paulo, desde sexta-feira (11), já causou prejuízos na casa dos bilhões no estado. Somente a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) aponta prejuízos de R$ 1,65 bilhão aos setores de varejo e de serviços. A falta de energia ainda afeta cerca de 250 mil imóveis na Grande São Paulo.

E o prejuízo deve ser maior, porque a cifra se refere apenas ao faturamento que os dois setores deixaram de registrar no período do blecaute. Em nota, a própria federação aponta isso. “Esse valor deverá ser maior, porque a empresa responsável pela distribuição de energia, a Enel, ainda não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço à totalidade dos imóveis que dependem da rede”, disse a entidade.

Os números da Fecomercio indicam que só o varejo paulistano teve prejuízos de pelo menos R$ 536 milhões. “No caso dos serviços, as perdas somaram R$ 1,1 bilhão”, informou.

Os dados levam em conta, segundo a Fecomercio, que o comércio de São Paulo tende a faturar nos fins de semana, em média, R$ 1,1 bilhão por dia, enquanto os serviços têm receitas de R$ 2,3 bilhões.

A federação informou, ainda, que está trabalhando desde sexta-feira para colaborar com os setores mais afetados pelo novo apagão, além de dialogar com autoridades, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Prefeitura de São Paulo. A entidade também cobra da Enel que “faça a restauração da distribuição com o máximo de urgência possível”.