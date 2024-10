Em dia de sol e calor, São Paulo pode enfrentar novas pancadas de chuva no final da tarde

O dia amanheceu claro, com o sol brilhando na cidade de São Paulo, e a previsão é de que o calor aumente no decorrer da tarde, podendo superar os 29º C, e a umidade do ar caia para valores próximos de 35%, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

No final da tarde e à noite, porém, a chegada de uma brisa marítima deve aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva rápidas e isoladas pela cidade, nada parecido com o que São Paulo viveu na semana passada em termos de quantidade de água e vento.

Entretanto, os modelos meteorológicos, de acordo com o CGE, indicam uma mudança no tempo no final de semana, em condições muito semelhantes às que provocaram a tempestade e o apagão da semana passada em São Paulo.

Uma frente fria chega à região sudeste trazendo chuvas generalizadas e rajadas de vento, com grande possibilidade de temporais durante o final da semana em toda a região metropolitana de São Paulo e nas regiões centro-norte, nordeste e oeste.

No sábado e domingo a temperatura cai de 32º C na sexta-feira para a máxima de 22º C em função da passagem da frente fria, com madrugadas chegando a 16º C.