Dia amanhece nublado, mas sol aparece e temperatura sobe em São Paulo

O paulistano acordou nesta terça-feira com o dia mais nublado, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia, favorecendo a elevação da temperatura, que deve chegar à máxima de 28º C. Não há previsão de chuva, de acordo com os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

ANÚNCIO

No final da tarde, a tendência é que a nebulosidade volte a aumentar na Grande São Paulo com a chegada da brisa marítima, mas o tempo deve continuar seco por todo o dia.

A tendência para toda a semana é de que aos poucos os dias fiquem mais ensolarados e a temperatura continue subindo, até ficar na casa dos 30º C, com a umidade relativa do ar caindo até 35%.

Nas madrugadas, as temperaturas mínimas também sobem dos atuais 14º C até atingir os 18º C, no final de semana.

ÁREA DE INSTABILIDADE

O refresco do morador de São Paulo, porém, deve durar somente nos próximos dias, já que os modelos meteorológicos indicam a possibilidade do avanço de uma grande área de instabilidade pela região sudeste, provocando chuvas mais frequentes e com alta probabilidade de novos temporais, como o que caiu na última sexta-feira.

De acordo com a previsão, a área de instabilidade deve afetar não só a região metropolitana de São Paulo, mas também as regiões centro-norte, nordeste e oeste do estado, com grandes volumes de chuva, que podem provocar enchentes e deslizamentos.