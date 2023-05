Divulgam existência de altar e carta de pedófilo acusado de matar Madeleine McCann

Novas informações sobre o motivo que levou a polícia a realizar novamente buscas na barragem do Arade, em Portugal, foram divulgadas.

De acordo com o The Independent, pistas sobre o paradeiro de Madeleine McCann foram buscadas no local após fotos, denuncias e até um altar motivarem a operação.

Um casal britânico afirmou ter encontrado uma espécie de altar improvisado para a desaparecida Madeleine McCann no reservatório de água.

Ralf e Ann disseram que encontram uma espécie de santuário “estranho” sete meses depois que a criança desapareceu em 2007 do quarto do resort na Praia da Luz, a 50 km da barragem.

O casal disse que denunciou o santuário à polícia portuguesa, mas nunca teve resposta. Eles encontraram uma fileira de pedras apontando para um local com um buquê de lírios brancos e uma fotografia da criança desaparecida.

A polícia escavou o local e fez uma varredura em todo o perímetro na semana passada. Sacolas com evidencias, que não foram divulgadas, estão em análise na Alemanha.

Enquanto isso, em uma série de cartas, Christian Brueckner, o pedófilo e principal suspeito de ter matado Madeleine McCann, foram encontradas.

“O mundo acredita que matei Maddie, não matei”, escreveu.

Foto difundida el 8 de junio del 2020 por la policía italiana de un hombre identificado como Christian Brueckner, al momento de su arresto en el 2018 (Carabinieri via AP) AP (AP)

Nas cartas escritas pelo alemão que está preso pelo estupro de uma idosa na Praia da Luz, ele afirma ser inocente e tenta alegar que nada teve a ver com o desaparecimento da menina britânica.

“Você nunca pode imaginar como é quando o mundo inteiro acredita que você é um assassino de crianças, e você não é”, afirma.

A polícia na Alemanha afirma ter “evidências concretas” de que a menina britânica está morta, embora isso não tenha sido provado. Apesar da negativa do acusado, em maio desse ano as autoridades alemãs afirmaram ter encontrado novas evidências ligadas a Madeleine dentro de uma van pertencente a Brueckner.

