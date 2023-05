IMAGENS: Vestígios da roupa que Madeleine McCann usava quando desapareceu e sacolas são peças chaves na maior operação de busca pela menina

Depois de 16 anos da desaparição de Madeleine McCann na Praia da Luz, em Portugal. As buscas voltaram a acontecer intensivamente na barragem do Arade, um local frequentado pelo pedófilo e estuprador, Christian Brueckner, principal suspeito do caso.

Equipes buscam principalmente um pijama rosa que a menina de apenas 3 anos usava quando desapareceu, pois esperam encontrar fragmentos de roupas ou trapos relacionados a Madeleine, segundo o La Vanguardia.

No local, fotos mostram que as equipes transportam diversas sacolas com conteúdo desconhecido ao fazer a varredura da área.

Estima-se que a barragem do Arade voltou a ser o centro das investigações após fotos de Christian serem analisadas e fontes determinarem que ele frequentava o local.

A família de Madeleine está sendo informada minuto a minuto dos avanços das investigações com informações que chegam diretamente da área, que está interditada para que o operativo aconteça.

Além da busca em terra, mergulhadores estão investigando a represa. Um drone escaneia a área e cachorros rastreadores andam por todos os lados em busca de alguma pista.

É importante recordar que o principal suspeito do caso já está preso e foi condenado pelo estupro de uma mulher de 72 anos perto de onde Madeleine desapareceu.

