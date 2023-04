Jovem que diz ser Madeleine McCann revela quando sua vida desmoronou

Julia Wendell, que dizia ser Madeleine McCann, voltou a se tornar notícia após publicar um comunicado de 17 páginas em suas redes sociais.

Mesmo após resultados de DNA que provam sua origem polonesa, a jovem de 21 anos voltou a questionar que ainda acha que pode ser a criança britânica desaparecida em 2007.

Na carta aberta, Julia se abriu sobre sua vida e detalhou os abusos sexuais que sofreu na infância por um pedófilo alemão condenado. Ela chegou a acusar que sua mãe sabia da violência.

Em algumas páginas, a polaca contou quando sua vida chegou no ponto mais crítico, relembrando a morte de sua babá, que ela afirma ser quem a cuidou e protegeu de verdade.

“Eu chamava ela de minha vovó e para ser bem sincera, ela era a única pessoa que me amou de verdade. Ela me ensinou tudo, ela tentou me ajudar conversando comigo, brincando comigo, rindo na hora de rir e chorando na hora de chorar”, escreveu.

Julia ainda detalhou que dois meses antes do seu aniversario de 14 anos, sua babá faleceu de um câncer, o que a deixou extremamente deprimida. Ela tentou suicídio e afirma que não recebeu socorro, pois estava sozinha, mas conseguiu ficar viva por “milagre”.

“Depois que ela morreu minha vida mudou completamente. Comecei a pensar mais sobre o que experimentado como uma garotinha e parecia que o trauma de perder minha babá ativou traumas mais antigos (abuso). Me deixou tão triste e com raiva de todos. isso me deixou muito suicida, mais emocional, tão deprimida”, desabafou.

Ela ainda completou que depois que seu abusador, Peter Ney, foi condenado e iniciou a terapia, começou a questionar seus pais e desde então sente que sua família não é honesta com ela, o que desencadeou sua busca por respostas.

A família de Julia nega as acusações e pede que ela seja tratada psicologicamente. Fontes informam que ela voltou a morar com seu pai depois de deixou a casa da sua representante, Fia Johansson, na Califórnia.

