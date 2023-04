Jovem que diz ser Madeleine McCann revela abusos sofridos e também culpa a mãe

Em um depoimento de 17 páginas nas redes sociais, Julia Wendell, se desculpou essa semana com a família de Madeleine McCann por dizer que era a menina, mas voltou a afirmar que ainda acha que existe uma possibilidade de que ela seja a britânica desaparecida em 2007.

Em meio as colocações confusas, a jovem de 21 anos também trouxe detalhes chocantes dos abusos que sofreu na infância e explicou os motivos que a fazem querer distância da sua mãe.

“Eu fui abusada sexualmente na minha infância por Peter Ney. Ele é um pedófilo alemão. Ele fez isso comigo muitas vezes. Foi no meu quarto, no quarto de hóspedes quando visitava a casa da minha mãe às vezes e na sala de estar. Sala de estar na casa da minha mãe é uma sala aberta e quando alguém está na cozinha, que não tem portas, essa pessoa pode ver tudo o que está acontecendo na sala de estar. Minha mãe esteve muitas vezes na sala, quando Peter Ney me assediou no sofá e realmente não posso acreditar que ela não viu nada. tenho certeza que ela viu tudo o que ele fez comigo”, acusou Julia.

Reprodução (Divulgação)

Ela disse que os abusos aconteceram entre seus sete e nove anos e que o pedófilo era como um avo para ela, o que deixou tudo ainda mais confuso e doloroso.

Isso despertou sua angústia por saber quem ela realmente e tudo o que realmente aconteceu em seu “passado doloroso”.

A jovem ainda contou que após lidar com a perda de uma babá muito querida aos 13 anos, ela tentou suicídio e sobreviveu por milagre. Traumatizada e em depressão, ela conta ter sofrido agressões do padrasto.

“Estava em guerra traumática emocional. Estava sozinha. Era sofrido. Eu brigava com todo mundo e por causa disso o marido da minha mãe me bateu muitas vezes. O motivo (segundo ele) foi minha discussão com a mãe e isso foi cruel. As pessoas ao meu redor esperavam de mim coisas que eram impossíveis naquele momento”, desabafou.

A família de Julia nega as acusações e pede que a jovem receba ajuda psiquiátrica, pois não sabe se ela continua com seus tratamentos. Os testes de DNA feitos para saber sua ascendência afirmam que ela é polonesa.

Confira também: Jovem que dizia ser Madeleine McCann faz apelo confuso aos pais da menina desaparecida