Detalhe que foi mencionado por mãe Madeleine McCann é o maior arrependimento da sua vida

Mãe de Madeleine McCann revela detalhe que pode ter causado o desaparecimento e afirma que se arrependerá para sempre

Kate McCann, mãe de Madeleine que desapareceu pouco antes de completar 4 anos de idade em 2007, voltou a falar sobre o caso que é lembrado até hoje.

Em um livro, ela escreveu sobre um detalhe que pode ter sido decisivo para o rapto da menina e desabafa que nunca se perdoará por isso.

Ela conta que enquanto estavam de férias na Praia da Luz, em Portugal, eles saíram novamente para jantar próximo ao apartamento em que as crianças, Madeleine e dos irmãos gêmeos bebes, dormiam. Eles pediram ao local que lhes cedesse a mesa onde tinham estado todas as noites, pois tinha a melhor vista panorâmica para vigiar os quartos.

Algum tempo depois, quando a filha já tinha desaparecido, Kate percebeu que o funcionário que a atendeu colocou o seu pedido num livro de reservas aberto ao público e ao qual qualquer pessoa podia ter acesso, fossem funcionários ou clientes.

Quem abrisse o livro saberia daquele detalhe crucial: as crianças ficavam sozinhas enquanto dormiam nos quartos em uma determinada hora.

A distração dos pais, por menor que fosse, seria suficiente para um estranho tentar entrar no quarto.

“Para meu horror, vi que sem dúvida, com toda a inocência e simplesmente para explicar por que eu estava quebrando um pouco as regras, a recepcionista havia acrescentado o motivo do nosso pedido: queríamos comer perto de nossos apartamentos, deixando nossos filhos pequenos sozinhos, pois sempre íamos checar como eles estavam”, foram as palavras que Kate escreveu em seu livro.

A mãe desabafa que se arrepende amargamente por isso e se sentirá assim até o fim dos seus dias, segundo o La Tercera.

Confira também: Jovem que diz ser Madeleine McCann tem uma nova obsessão e promete contar a verdade