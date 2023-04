Jovem que diz ser Madeleine McCann tem uma nova obsessão e promete contar a verdade

Em meio das declarações feitas por Julia Wendell, que afirma ainda acreditar que existe uma possibilidade dela ser Madeleine McCann, existe uma que ainda pode render bastante polemica.

Trata-se das acusações feitas contra a sua representando Fia Johansson, que foi acusada pela jovem de 21 anos de só querer fama. O teste de DNA realizado graças ao apoio de Fia também foi questionado e ela aponta que a investigadora a ameaçou e tenda assustá-la.

“Fia, me devolva meus registros médicos, todos os meus documentos. Todos os documentos que você me obrigou a assinar não são legais porque eu avisei que não entendia a língua da lei inglesa e disse que queria falar com um advogado polonês. Você me obrigou, você sabia que eu queria para ir para casa e você tentou me assustar “, escreveu nas redes sociais.

A polaca afirmou que quer distância de Fia e que irá expor tudo o que passou. Ela apontou que a investigadora foi responsável por contar mentiras sobre ela.

“Eu confiei em você, pensei que você queria me ajudar. Cometi um erro e sinto muito por ter falado para você. Não vou deixar que tentem destruir a mim e a outras pessoas potencialmente sensíveis e tão emocionais quanto eu. Não acabou. Eu tenho voz e vou usar essa voz para ajudar a mim e aos outros”, concluiu.

Fia defende que Julia teve todas as informações corretas sobre seu DNA entregue e que sua reação é por se desapontar ao descobrir sua verdadeira identidade.

“O teste de DNA provou que ela é de um pequeno vilarejo na Polônia, de onde são sua mãe e muitos primos. Esses testes não mentem. Ela aceita isso agora, mas tem lutado para aceitar isso. Eu me certifiquei de que era seguro para ela voltar para a Polônia e falei com o pai dela, que disse que garantirá que ela seja apoiada, cuidada e receba o tratamento de saúde de que precisa”, explicou.

