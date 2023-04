Jovem que dizia ser Madeleine McCann faz apelo confuso aos pais da menina desaparecida

Depois de receber testes de DNA que indicam sua origem polonesa, Julia Wendell, que dizia ser Madeleine McCann, volta a deixar as pessoas que acompanham o caso confusas.

De acordo com o Daily Mail, a jovem de 21 anos emitiu um comunicado apelando pelas desculpas de Kate e Gerry McCann, pais da menina britânica desaparecida em 2007 na Praia da Luz, em Portugal.

“Não era minha intenção trazer tristeza ou qualquer outra emoção negativa para ninguém, especialmente para a família McCann”, disse no pronunciamento de 17 páginas que se dedica principalmente a pedir perdão.

Ela ainda menciona que nunca disse ter dito que era Madaleine e que apenas usou o nome para chamar a atenção no Instagram.

“Não me lembro da maioria das minhas memórias, mas posso me lembrar de algumas coisas e nunca disse que sou Madeleine McCann. Usei esta frase para criar um nome para minha antiga conta no Instagram, foi um erro meu e sei disso e peço desculpas por isso porque deveria usar as palavras ‘’Sou Madeleine McCann?’’ e não afirmar que era ela. Então, foi minha culpa...Meu propósito principal sempre foi descobrir quem eu sou e o que exatamente aconteceu no meu passado doloroso”, se justificou.

No entanto, na mesma carta Julia entra em contradição e chega a deixar aberta novamente a possibilidade de ser a menina desaparecida, sugerindo que os resultados de DNA que recebeu estavam manchados.

“Eu ainda acredito que é uma possibilidade que eu possa ser Madeleine”, insiste mesmo com todas as evidências provando o contrário.

