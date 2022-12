Trem com passageiros descarrila e afeta circulação na Linha 8-Diamante da CPTM, em SP

Um trem que levava passageiros descarrilou na manhã desta quarta-feira (7) na Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 7h30 próximo à plataforma da estação Domingos de Moraes, no sentido Itapevi. As pessoas foram retiradas dos vagões e não há informações sobre feridos.

Por conta do incidente, os trens não estão prestando serviço na plataforma da estação Domingos de Moraes. Há lentidão na circulação das composições e no embarque e desembarque de passageiros.

A Via Mobilidade, concessionária que administra o trecho afetado desde janeiro deste ano, informou que ainda apura as causas do descarrilamento.

Não há previsão de normalização da circulação dos trens.

Linha 12-Safira

O descarrilamento de um trem nas proximidades da Estação Tatuapé, na Linha 12-Safira da CPTM, afetou a circulação no último fim de semana. O Expresso Aeroporto, que leva passageiros até o terminal em Guarulhos, ficou paralisado e a situação só foi normalizada na terça-feira (6).

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (3). Um trem de carga da MRS Logística saiu dos trilhos na Linha 12-Safira e isso também atrapalhou o Airport Express, que faz viagens diretas entre as estações da Luz e Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade, já que ela divide os trilhos com as duas afetadas.

As causas do incidente ainda são apuradas.

