Trem descarrila em duas linhas da CPTM e serviço ao aeroporto foi interrompido

O sábado foi caótico para quem usa os trens da CPTM das linhas 11 e 12, após um descarrilamento, que paralisou o serviço que leva as pessoas até o aeroporto de Guarulhos.

O acidente aconteceu próximo à estação Tatuapé da CPTM, na zona leste da capital paulista, e ninguém ficou ferido. O descarrilamento atrapalhou o Airport Express, que faz viagens diretas entre as estações da Luz e Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade, já que ela divide os trilhos com as duas afetadas.

Tudo aconteceu quando um trem de carga da MRS Logística saiu dos trilhos e atingiu as quatro vias do trecho. De acordo com a CPTM, O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (3) e provocou inúmeros transtornos na operação.

Ao todo, 16 vagões descarrilaram e 11 ficaram nos trilhos, mas não há uma ideia de quando os trechos serão liberados, já que os trens circulam em dois loops: entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz, ficando interditado o trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Já na Linha 12-Safira, os trens circulam em dois loops: entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Tatuapé e Brás, ficando interditado o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé. Já o serviço do Expresso Aeroporto ficará suspenso até a manutenção acabar O Sistema Paese foi acionado e colocou 67 veículos nos trechos interditados.

Vale destacar que neste domingo (04) acontece a prova da Fuvest e, caso os trens não circulem por São Paulo, SPTrans fará reforço da operação de duas linhas que realizam o percurso entre a Estação Butantã e a USP para atender ao público. A medida serve para atender os estudantes que devem ir até a região do Metrô Butantã - Cidade Universitária, na zona oeste da capital. De lá, é possível se locomover com os ônibus que circulam no interior da Cidade Universitária e serão reforçadas com um total de 10 viagens extras.

