Bancário é atraído para falso encontro amoroso e acaba morto por criminosos no interior de SP

O bancário Rodrigo Gasparoti, de 37 anos, foi espancado até a morte por criminosos em Nuporanga, no interior de São Paulo, durante um latrocínio. Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos foram presos e confessaram que atraíram a vítima para um falso encontro amoroso, com o objetivo de roubar o carro dela. Eles pretendiam vender o veículo, mas acabaram o abandonando na zona rural da cidade.

Gasparoti estava desaparecido desde a noite do último domingo (4), quando saiu de casa dizendo que faria um passeio com amigos. Ele foi visto pela última vez em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis, por volta das 18h35 daquele dia. As imagens, que são analisadas pela polícia, mostram que ele levava pelo menos um passageiro no veículo.

Desde então, o bancário não tinha mais voltado para casa e nem atendia aos chamados da família. Assim, o sumiço dele foi registrado na segunda-feira (5). O caso passou a ser investigado e o carro da vítima foi encontrado abandonado em uma mata na zona rural de Nuporanga.

Durante uma vistoria, foram encontradas marcas de sangue na tampa do porta-malas e em algumas sacolas que estavam dentro do veículo. As investigações prosseguiram e policiais de São Joaquim da Barra, que fica na mesma região, localizaram um dos suspeitos, que tem 18 anos. Ao ser preso, ele confessou o crime e indicou que tinha um comparsa, de 29, que também foi detido.

Na delegacia, os dois disseram que atraíram a vítima para um falso encontro amoroso com a intenção de roubá-la. Depois, a colocaram no banco traseiro e a agrediram até a morte. O corpo teria sido jogado no Rio Sapucaí, que fica na cidade, mas ele ainda não foi achado.

Na sequência, os bandidos tentaram vender o carro dele em cidades próximas, como Batatais e Ribeirão Preto, mas, como não conseguiram, acabaram deixando ele na mata.

O delegado Clodoaldo Vieira Delgado, responsável pela investigação, disse que o crime foi premeditado, já que um dos autores do latrocínio conhecia o bancário. Ele destacou que os suspeitos vão responder por latrocínio e ocultação de cadáver.

O caso continua a ser investigado para apurar a participação de um terceiro suspeito no crime.

