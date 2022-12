Menino de 12 anos morre ao cair em canaleta de drenagem durante chuva na Grande São Paulo

O menino Sebastião Antônio, de 12 anos, morreu após cair em uma canaleta de drenagem de águas pluviais durante a chuva que atingiu a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na tarde de segunda-feira (5). Segundo a prefeitura, ele e mais três crianças brincavam na caixa, que passa por um terreno no Jardim Alice, quando a vítima escorregou e caiu.

O garoto foi socorrido e levado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, conforme a prefeitura, já chegou em estado grave e não resistiu. As outras crianças também sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Elas já tiveram alta médica.

O terreno onde os menores brincavam fica na Rua José Luiz de Andrade e é particular, mas a canaleta em questão é de responsabilidade da gestão municipal. Moradores disseram que ela faz parte de uma obra, que nunca avançou e ficou abandonada.

A administração municipal não falou sobre a canaleta de drenagem inacabada, mas lamentou a morte do menino.

“A prefeitura de Franco da Rocha lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de cuidados redobrados durante chuvas fortes e tentativas de travessia ou permanência em locais sujeitos a enxurradas e deslizamentos”, disse a nota.

Por fim, a gestão municipal destacou que a causa da morte do menino ainda está sendo avaliada pelo Instituto Médico Legal. “Nossa equipe está à disposição das famílias.”

Leia a nota da Prefeitura de Franco da Rocha na íntegra:

“Pelo que apuramos até o momento, as crianças estavam brincando dentro de uma canaleta de drenagem de águas pluviais que passa por um terreno particular na rua José Luiz de Andrade, altura do número 355, no Jardim Alice. As crianças escorregaram até uma caixa de desvio e foram socorridas por moradores que as conduziram até a UPA 24h da cidade. Nenhum serviço de resgate foi acionado. Uma das crianças chegou já em estado bastante grave e faleceu. O menino tinha 12 anos de idade. As outras três crianças foram atendidas na unidade, com ferimentos leves, e tiveram alta na noite de ontem, com orientação para retornar hoje para reavaliação. A causa da morte ainda está sendo avaliada pelo Instituto Médico-Legal e nossa equipe está à disposição das famílias.

A prefeitura de Franco da Rocha lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de cuidados redobrados durante chuvas fortes e tentativas de travessia ou permanência em locais sujeitos a enxurradas e deslizamentos.

Franco da Rocha está construindo dois novos piscinões, em parceria com o governo do estado, o EU-08 e o EU-09. Juntos, os reservatórios terão capacidade para acumular 366 mil m³ de águas pluviais.

Na rua Dr. Hamilton Prado, no centro, estão sendo implantadas galerias de reforço na foz do ribeirão Água Vermelha. O sistema fica entre as ruas Doutor Osório César e Coronel Rondon e o objetivo é escoar a água da chuva até o ribeirão Eusébio.

O município também está realizando a limpeza de rios e córregos, incluindo a desobstrução, desassoreamento e remoção de vegetação do ribeirão Eusébio e do rio Juquery, que cortam o centro da cidade.”

