Vídeo: homem coloca fogo e esfaqueia colega de trabalho no interior de SP

Na noite da última sexta-feira (24), um jovem garçom de 23 anos ateou fogo em um entregador de 31 em uma lanchonete na Rua Pedro Álvares Cabral, região central da cidade de Birigui, noroeste do estado de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, ambos trabalham no mesmo local e tiveram um desentendimento no dia anterior.

Nas imagens do lado de fora do estabelecimento, é possível ver um homem indo para cima do outro. Em seguida, um deles começa a pegar fogo e corre para dentro da lanchonete, onde alguns funcionários e clientes tentam apagar as chamas, enquanto a mesma pessoa que ateou o fogo aparece com um facão e tenta desferir golpes na vítima.

LEIA TAMBÉM: Candidato morre durante prova física para a Polícia Civil

Assista ao vídeo com as imagens dacâmera de segurança do local:

Segundo o site RP 10, o autor chegou ao estabelecimento com uma sacola e dentro havia álcool, spray aerosol e um facão. Ele jogou álcool e spray no outro rapaz e ateou fogo. logo em seguida, pegou o facão e ainda desferiu golpes na vítima. O agressor deixou o local a pé.

A vítima foi socorrida pela equipe de Corpos de Bombeiros. No sábado, ele foi transferido para um hospital especializado em queimaduras de Marília (SP), onde o estado de saúde era considerado grave. Já o agressor foi levado pela Policia Militar, após ser encontrado em um outro estabelecimento da região. Ele foi atuado por tentativa de homicídio e incêndio e permanece à disposição da justiça.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS:

⋅ Procuradora agredida dentro de prefeitura nega que colega sofria ‘assédio moral’: ‘Era um sociopata’

⋅ Mulher acerta loteria bilionária, mas quando vai receber prêmio tem uma surpresa

⋅ SP Invisível faz campanha para doar kits de inverno para pessoas em situação de rua da capital