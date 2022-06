SP Invisível faz campanha para doar kits de inverno para pessoas em situação de rua da capital

O inverno começou oficialmente na última quinta-feira (21), mesmo em dias em que a temperatura estava alta na capital paulista. Mas ao longo dos próximos meses a tendência é que o frio seja mais rigoroso, fazendo com que as pessoas em situação de rua sofram ainda mais. Tentando amenizar essa situação, a organização não governamental (ONG) SP Invisível lançou uma campanha para distribuir kits com agasalhos para essa população.

No ano passado, a organização conseguiu arrecadar R$ 1,5 milhão, que foram transformados em cerca de 15 mil kits. Neste ano, a expectativa é que o valor atinja a marca de R$ 2,5 milhões, que serão revertidos em moletons personalizados, meias, luvas, gorros e itens de higiene, higiene além de absorventes e calcinhas para o público feminino.

“A nossa campanha tem uma importância de conseguir levar uma abrangência maior para o aquecimento da população de rua, pois a gente tem essa meta de passar por lugares que não são centralizados. A maioria das campanhas que existem hoje são em locais próximos ao Centro da cidade. A gente, pelo contrário, busca as pessoas nas periferias, passamos em ruas onde ninguém sabe que existe alguém”, contou o presidente da SP Invisível, André Soler.

Ele explica que os kits são elaborados com produtos novos e de qualidade, que vão durar ao longo de todo o inverno. ”São feitos especialmente pensando nessas pessoas, para que eles também gostem de usar cada um dos itens. Não só por causa do frio, mas também pelo conforto, porque é bonito, porque combina e tem a ver com o que essas pessoas gostam de usar. Há um simbolismo afetivo por trás desses itens, já que foram pensados com carinho para não só cumprir o propósito de esquentar”, destacou.

SP Invisível faz campanha para distribuir kits de inverno para pessoas em situação de rua (Divulgação/SP Invisível)

Como ajudar?

Quem quiser contribuir com a campanha deve acessar o site da SP Invisível e clicar na aba “doar um kit de inverno”. Lá, aparece a opção para doação de valor de variam entre R$ 49 e R$ 199 ou ainda a quantia que a pessoa escolher, que podem ser repassados via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

“No ano passado, 90% das nossas doações vieram de pessoas físicas que acessaram o nossi site. Também aceitamos a ajuda de pessoas jurídicas, claro, mas o importante ressaltar é que toda ajuda é bem-vinda. Mesmo que não tenha um valor alto, já vai contribuir e muito para que a gente atinja o objetivo e possa atender cada vez mais pessoas em situação de rua”, ressaltou Soler.

O presidente da organização destacou, ainda, que no site existe um mapa que mostra onde está sendo feita a entrega dos kits, o que deve ocorrer ao longo de todo o inverno. “Assim, as pessoas podem ter uma noção de onde a doação delas foi parar e deixa o nosso trabalho mais transparente.”

No site também é possível encontrar informações sobre como ser um voluntário ou embaixador da campanha, além de outras iniciativas que são desenvolvidas pela organização. Também é possível adquirir produtos com a marca e ajudar a campanha.