Mulher que pulou do 5º andar para se salvar revela que o marido “dava risada” enquanto a agredia

A mulher que precisou se jogar do 5º andar para se salvar das agressões do marido concedeu entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta quinta-feira, dia 13 de junho.

Conforme a publicação, Hilda, como foi identificada, estava grávida quando foi agredida pelo marido. Segundo ela, as agressões começaram quando pediu que o marido a levasse ao médico por estar com sangramento, mas o homem se recusou.

“Eu estava deitada na cama e ele me deu um soco no braço. Depois me deu um chute, que eu voei do outro lado. Depois foram mais socos, mais chutes, mordidas”, relata a mulher durante sua fala no programa.

Ela então conta que tentou sair do apartamento, mas era puxada de volta pelos cabelos em meio a gritos de pedido de ajuda. Segundo Hilda, o marido também ria de sua situação e a xingava constantemente, falando que ela precisava entender “que já estava morta”.

“Ele ficava rindo de mim, me xingando, me chamando de coisa ruim, e eu pedindo para ir embora. E ele falando: ‘você já está morta, entenda que você já está morta”.

Decisão de vida ou morte

Segundo Hilda, a escolha de pular da janela foi um reflexo e uma tentativa desesperada para salvar sua vida. Contando ao vivo como tomou a decisão, ela revela que apenas tentou sair do apartamento sem se importar com a altura, mas acabou caindo ao escorregar.

“Eu pensei: a única saída que eu tenho é essa janela. Eu não vi que era o quinto andar, se era alto, eu só queria me salvar. No momento que eu tentei sair, eu escorreguei, caí virada”, revela.

Após a queda, Hilda foi socorrida por moradores do prédio que acionaram as equipes de resgate para levá-la ao hospital. O marido, identificado como Igor Costa Campos, foi preso em flagrante, mas sua defesa nega as agressões.