Mulher acerta loteria bilionária, mas quando vai receber prêmio tem uma surpresa

Uma garota britânica de 19 anos foi do céu ao inferno quando recebeu uma notícia que deveria mudar totalmente sua vida. “Eu estava no topo do mundo...”, disse, segundo notícia do The Sun.

Rachel Kennedy, moradora de Hertfordshire, passou cinco semanas jogando os mesmos números na loteria EuroMillhões, com apostas feitas online, e na última semana se deparou com a notícia de todos haviam sido sorteados após consultar o aplicativo da loteria.

“Eu entrei no aplicativo e dizia ‘ganhou o jogo’ e eu fiquei tipo ‘oh meu Deus, eu ganhei’”, disse.

A primeira grande notícia foi ter acertado os números, e a segunda era o prêmio: ela havia ganho 182 milhões de libras ou algo em torno de US$ 223 milhões (na moeda brasileira, a fantástica soma de R$ 1,16 bilhão.

Sem poder acreditar, ela ligou para toda sua família para dar a notícia de que era a mais nova milionária da Inglaterra e já fazia os planos para gastar toda essa bolada com carros, viagens, casas e todos os confortos que o dinheiro poderia comprar.

Mas o sonho naufragou de repente com uma informação inusitada: ela ligou para a loteria para informar que era ganhadora e queria saber como receber o prêmio.

“Liguei para a loteria pensado ter ganho o prêmio de 182 milhões de libras e me disseram: ‘sim, você tem os números corretos, mas não tinha dinheiro em sua conta para pagar a aposta, então ela [a aposta] não foi feita.”

Rachel havia ativado no aplicativo da loteria a opção de pagamento automático para suas apostas, mas dessa vez ela tinha apenas 2,50 libras na conta, insuficiente para pagar a aposta, então a ‘compra’ do bilhete não foi processada.

Apesar da montanha russa de emoções que acabou de uma forma frustrante, ela garantiu que vai continuar jogando na loteria, mas vai mudar os números. Ela acredita que eles deram azar.