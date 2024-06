Polícia confirma que a morte do cantor Nahim aconteceu após queda dentro de casa

Morreu na manhã desta quinta-feira, dia 13 de junho, o cantor Nahim Jorge Elias Júnior. Ele foi encontrado morto em sua residência localizada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Informações divulgadas pela polícia confirmaram que Nahim morreu após cair da escadaria da casa.

Conforme publicado pelo G1, o cantor estava sozinho em casa e foi encontrado morto no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso em questão foi registrado como morte suspeita pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Em declaração, a Polícia confirmou que ele caiu da escada da residência: “Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”.

Carreira de sucesso

Nahim Jorge Elias Júnior tinha 71 anos e morava na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Natural de Miguelópolis, ele fez sucesso na década de 80 com hits como “Coração de Melão”, “Melô do Tacka-Tacka”, “Dá Seu Coração” e “Bambo Mambo”.

Ao longo de sua carreira, ele gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas. Presença constante nos programas de auditório, ele chegou a participar do reality show “Aprendiz Celebridades”, apresentado pelo empresário Roberto Justus. Recentemente, em 2017, ele também integrou o elenco participante de “A Fazenda”, reality show da RecordTV.

Sua última aparição em realities foi em 2022, quando foi parte do programa “Power Couple 6″ ao lado da então companheira Andreia Andrade, de que se divorciou nos últimos meses. Desde o fim do relacionamento, Nahim passou a morar sozinho no imóvel em que foi encontrado sem vida, em Taboão da Serra.