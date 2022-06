Candidato morre durante prova física para a Polícia Civil

Um candidato de 41 anos morreu durante uma prova física do concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro na última quinta-feira (23).

Fábio Henrique Silva realizava o teste no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste, quando passou mal. Ele caiu na pista de corrida, chegou a se levantar para continuar a prova, mas acabou caindo novamente.

Ele foi levado para o Hospital Ronaldo Gazolla, na Zona Norte, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o candidato do concurso para inspetor deu entrada na unidade ainda vivo, mas “infelizmente acabou falecendo pouco tempo depois”.

A Polícia Civil lamentou a morte de Fábio Henrique Silva e informou que ele apresentou um laudo médico para a realização da prova física do concurso.

Família deixa mensagem de despedida

Nas redes sociais, a filha de Fábio prestou uma homenagem ao pai. “Que maluquice, ainda não sei se estou sonhando, mas está tudo certo, você está em lugar melhor, eu te amo muito, pai. Obrigada por todos os momentos, de ensinamentos, brincadeiras, risadas e tudo que a gente viveu juntos.”

Tatiana Franco, mãe da filha de Fábio, também deixou uma mensagem de despedida com uma reflexão. “A morte é certa, mas por que nunca estamos preparados para perder alguém? E por que é tão difícil falar sobre isso?”, escreveu.

Ao final do post, Tatiana agradeceu Fábio pela pessoa importante que foi em sua vida e na vida da filha. “Obrigado por ser o melhor pai que minha filha poderia ter! Amigo! Parceiro! Presente! Cuidadoso! Obrigada por ter me dado o meu presente mais valioso! Que papai do céu te receba de braços abertos.”

LEIA TAMBÉM: