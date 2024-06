Vídeo: porta de avião se abre durante voo com destino a Maceió e homem segura cabo para evitar tragédia

A porta de um avião bimotor se abriu durante o trajeto Recife (PE), e Maceió (AL) na última terça-feira (11). De acordo com o site ‘AEROIN’, a aeronave é do modelo Cessna 402B de matrícula PT-JYK.

O avião havia decolado do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife quando a porta se abriu no meio do trajeto. O bimotor conseguiu pousar e ninguém se feriu.

“Meu Deus do céu. Está aberta a porta”

Um vídeo gravado de dentro da aeronave o momento em que a parte superior está aberta durante o voo enquanto um homem segura um cabo, para que a parte de baixo também não se abra, ao que tudo indica. Outra pessoa filma ação. É possível ouvir alguém dizendo “Meu Deus do céu. Está aberta a porta” durante a gravação.

Logo após o pouso, imagens externas mostram a aeronave danifica, com partes retorcidas. Segundo o ‘Metrópoles’, o bimotor pertence à empresa ‘Vem Aviation Táxi Aéreo’, que possui sede em Salvador (BA).

O site também informa que, no momento do ocorrido, a aeronave transportava malotes bancários para a empresa ‘Preserve Vigilância de Valores’, de Pernambuco.

Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) mostraram que o avião estava com a documentação e manutenção em dia para circular.

Assista ao vídeo:

Pescadores encontram crânio humano em açude e caso intriga cidade no interior de Alagoas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que pescadores encontraram um crânio humano em um açude na cidade de Mar Vermelho, no interior de Alagoas. O grupo usava uma rede e, quando puxou, se deparou com o item inusitado (assista abaixo). A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o material para perícia, mas, até a manhã desta quinta-feira (13), a vítima não tinha sido identificada.

O crânio foi achado no último dia 6 de junho. Os pescadores relataram que logo que retiraram o material da água muita gente foi ao local para ver do que se tratava, mas ninguém conhece alguém que tenha sido vítima de um crime ou mesmo tenha desaparecido na cidade, que tem pouco mais de 3,6 mil habitantes.

O secretário de Turismo da cidade, Josué Marcos, disse ao site UOL que até o momento o mistério em torno da identidade do crânio continua a intrigar os moradores. “Que eu saiba, nos últimos 20 anos não sumiu ninguém aqui. Só se foi alguém que se afogou muito antigamente”, disse.

“Mas o estranho é que esse lago foi esvaziado, para obras, em 2016, e não tinha crânio nenhum nele. Só se estava soterrado, e só apareceu agora”, supôs.

Enquanto o crânio segue passando por perícia, ninguém apareceu na delegacia para prestar queixa sobre a morte ou sumiço de um ente querido. Dessa forma, a população acredita que o mistério do “Crânio do Mar Vermelho” vai virar história no pequena cidade e que o caso vai acabar sendo arquivado.

“Acho que vai virar um mistério pra sempre (...) E isso vai deixar a cidade ainda mais falada”, afirmou um dos pescadores que localizou o material.