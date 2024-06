Após ter casa roubada, vítima encontra o ladrão usando suas roupas em um restaurante

Um caso inusitado aconteceu na região de Pato de Minas. Um morador do local, de 29 anos, contou que teve a casa invadida e suas roupas e armas foram furtadas. No entanto, segundo publicado pelo G1, ele se surpreendeu ao encontrar o ladrão usando as roupas roubadas em um restaurante da cidade.

Conforme a publicação, o homem, de 29 anos, reconheceu o ladrão e junto com outros clientes que estavam no restaurante impediu que o suspeito fugisse antes da chegada da Polícia Militar. Em declaração, ele conta que estava procurando pelo suspeito há dias.

“Eu procurava por ele há 2 dias. Além das minhas roupas, ele também levou duas armas de fogo que eu tinha em casa”, revela o homem.

Ele registrou a ação do criminoso

Segundo o relato, a vítima conseguiu registrar a ação do criminoso. Nas imagens da câmera de segurança, o ladrão é visto escolhendo tranquilamente o que levaria da casa invadida.

“Me senti desamparado, ele já era alguém conhecido aqui na região e eu decidi procurar por ele por conta própria”, revela.

O ladrão foi preso e, além das roupas furtadas, foram encontradas em sua posse duas pedras de crack. Apesar disso, as armas de fogo citadas pela vítima não foram localizadas com o suspeito.

Segundo a publicação, as armas foram justamente a motivação do homem para invadir a casa em questão. Ele teria informações de que a vítima guardava armas em casa e decidiu roubá-las. A intenção era utilizar os itens roubados como pagamento para uma dívida de drogas, pela qual ele estava sob ameaça.

Conforme informações da polícia, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e tinha um mandado de prisão emitido no momento em que foi rendido pelos policiais.