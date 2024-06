NaturalTech: 18ª edição da feira de produtos naturais acontece esta semana em SP; saiba como participar

Conhecida por ser a feira de negócios em produtos naturais mais relevante da América Latina, a NaturalTech chega em SP com sua 18ª edição cercada de novidades. O evento acontece de 12 a 15 de junho, das 10h às 20h, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A feira promete abarcar centenas de marcas de produtos naturais e orgânicos, abordando suas novidades e tendências de consumo mais recentes.

“A NaturalTech continua a ser o epicentro do mercado de produtos naturais na América Latina. Estamos entusiasmados em oferecer um ambiente onde as empresas podem não apenas mostrar seus produtos, mas também se conectar com parceiros estratégicos, explorar novas oportunidades de negócios e impulsionar a inovação em nosso setor”, diz Valeska Ciré, head de produtos da feira Bio Brazil Fair | Biofach América Latina e Naturaltech.

A feira também contará com a premiação da segunda edição do Award, visando reconhecer as melhores contribuições nas categorias de Alimento, Bebidas, Inovação, Suplemento, Sustentabilidade e Plant-Based.

Ao longo do pavilhão haverá diversos espaços de discussão, demonstrações de produtos, degustações, vendas e interações com os participantes. A feira é uma ótima oportunidade para expositores e visitantes criarem network e fechar negócios voltados ao mercado natural.

SERVIÇO – Bio Brazil Fair | Biofach América Latina e Naturaltech 2024

Quando: de 12 a 15 de junho de 2024

Horários: Dias 12 e 13, das 10h às 13h, exclusivo para profissionais B2B e B2P. Público geral nestes dias somente a partir das 13h. Dias 14 e 15, das 10h às 20h, para todos os públicos.

Valor do ingresso para público geral: R$ 30,00

Local: PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo – SP

Para garantir a inscrição e informações complementares, visite o site oficial em biobrazilfair.com.br.