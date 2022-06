Vídeo: quadrilha fortemente armada ataca banco na cidade de Itajubá, em MG

Pelo menos doze homens fortemente armados invadiram a cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, e atacaram o cofre de penhor da agência da Caixa Econômica Federal, de acordo com informações do G1.

No estilo de ataque que ocorreu no Sul do país e no interior de São Paulo, denominado ‘novo cangaço’ eles queimaram viaturas e sitiaram os policiais da cidade atirando contra o quartel da PM.

Assalto em Itajubá MG, na rua da minha casa!Horrível! pic.twitter.com/lWWFdQTwwh — Alexandra Mendes😎👉👉🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexandra121723) June 23, 2022

Vídeos feitos por moradores mostram os assaltantes nas ruas da cidade portando fuzis e atirando. Em um dos vídeos, pessoas aparecem sendo mantidas como reféns.

Cinco pessoas ficaram feridas durante o ataque desta madrugadas. Um morador que passava pelo local no momento do ataque levou um tiro na perna e um policial também foi baleado com um tiro de fuzil no braço. Eles foram levados ao hospital da cidade e o estado de saúde dos dois ainda não foi informado. Outras pessoas foram atingidas por estilhaços de vidro e tiveram apenas ferimentos leves.

Vídeo mostra como ficou a Caixa Econômica Federal de Itajubá após assalto na noite desta quarta-feira (22). Reprodução Redes Sociais. #Itajubá #g1SuldeMinas pic.twitter.com/0V0Km1PeKM — Lucas Soares (@Daemonlucas) June 23, 2022

Após trocarem tiros com a polícia, a quadrilha se dividiu em dois grupos, que seguiram no sentido a Pouso Alegre e São Lourenço.

Durante a madrugada, foram registrados tiroteios na região de Brasópolis e Paraisópolis e um suspeito foi preso. Segundo a PM, a prisão desse suspeito pode ajudar na investigação e captura de outros integrantes da quadrilha. Outro tiroteio foi registrado perto de São Bento, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Nossa pessoal, nesse exato momento, assalto em grandes proporções acontecendo em itajubá. pic.twitter.com/JUmRpJ3Mtc — Lopes#Bolsonaro2022 (@LOPESDIREITA) June 23, 2022

Em nota oficial, a Prefeitura de Itajubá pediu para que a população ficasse em casa e evitasse circular pela cidade nesta quinta-feira.

