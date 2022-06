Criminoso segura e puxa advogada pelos cabelos durante assalto no Leblon: ‘Festival de violência’

Advogada teve os cabelos puxados por criminoso durante assalto, no RJ (Reprodução/O Globo)

A advogada Andrea Falcão da Costa Leite, de 55 anos, foi assaltada ao chegar no prédio em que mora, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que o criminoso a segurou violentamente pelos cabelos e levou sua bolsa.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, ela contou que tentou correr ao perceber que seria assaltada “por reflexo”, mas foi impedida pelo bandido. “Fiquei com um pouco de dor no dia seguinte por conta do puxão de cabelo, o sapato arrebentou, mas nada muito sério. O principal é que eu estou bem e saudável”, disse ela.

O caso aconteceu há dois meses, mas só recentemente a advogada recolher as imagens e entregou ao 13º Distrito Policial do Leblon, onde o caso foi registrado.

A advogada contou que a bolsa levada pelos criminosos, que continha um celular e dinheiro, foram recuperados no Morro do Vidgal. No entanto, ela disse que até agora ninguém foi preso.

“Quando cheguei na delegacia, ouvi do inspetor: ‘O Leblon está uma selva’. E está mesmo, a gente não pode nem sair de casa. Toda hora chega um relato novo de assalto”, reclamou.

Na terça-feira (21), ela decidiu compartilhar a história e lamentou a onda de violência no Rio de Janeiro. “Bandidagem à vontade fazendo o que bem quer, e os frequentadores à mercê desse festival de violência!”, desabafou Andrea.

Ainda conforme a reportagem de “O Globo”, a assessoria da Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 23º BPM (Leblon), a unidade tem conseguido reduzir mês a mês os índices criminais em sua área de atuação, que também abrange Ipanema.

“O policiamento na área do batalhão é desenvolvido por meio de setores de Rádio Patrulha que circulam o perímetro em plantões de 24 horas, viaturas em baseamentos por diversos pontos estratégicos nos bairros da unidade militar, equipes que patrulham a faixa da areia com quadriciclos, bem como o apoio do projeto Segurança Presente nas principais ruas”, enumerou a nota enviada pela corporação.

