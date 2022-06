Repórter chora ao vivo ao entrevistar mulher com fome no Rio de Janeiro

Repórter se emociona ao entrevistar mulher com fome Globo (Reprodução)

A repórter Lívia Torres, da TV Globo, não conseguiu segurar a emoção na última terça-feira (21) ao entrevistar uma mulher que passava fome. Diante do relato, ela chorou durante a transmissão ao vivo.

A jornalista cobria a inauguração de uma cozinha que passou a distribuir marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. O depoimento de Janete Evaristo, de 57 anos, porém, fez com que a profissional não conseguisse conter as lágrimas.

“[São] cinco pessoas [para comer na minha casa], eram seis com minha filha que faleceu, fez dois anos agora, e meu marido que faleceu também, vai fazer seis meses”, contou Janete, que estava acompanhada de um neto.

“A gente tocou em um ponto difícil para a senhora, peço desculpas”, falou Lívia ao ver Janete triste, chorando.

“Domingo a gente não tinha nada para comer. Eu estou desempregada, está muito difícil. Eu estou catando latinha, mas não dá. Eu não tenho ajuda de muita gente, então domingo a gente não tinha mesmo nada. Está muito difícil”, continuou a entrevistada.

Muito emocionada, a repórter agradeceu, entre lágrimas, a participação de Janete. “Não esperava que isso acontecesse aqui. É gente que está passando fome, que está necessitando de comida. Projetos sociais, projetos como esses da prefeitura são muito importantes para que essas pessoas possam comer. A gente está em 2022 e as pessoas precisam e têm direito de comer.”

Nas redes sociais

Mais tarde, no Twitter, Lívia comentou sobre o momento. “Dona Janete foi um soco no meu estômago. Dói saber quanta gente tá na mesma situação, sem dignidade. Ela não tem dinheiro pra comer e também não tem um celular. Aos que pediram contato, estamos tentando falar com a neta, que (ainda bem!) tá na escola”, escreveu a repórter, ao compartilhar o vídeo da entrevista.

Confira:

Dna Janete foi um soco no meu estômago. Dói saber quanta gente tá na mesma situação, sem dignidade.



Ela ñ tem dinheiro pra comer e tb não tem um celular. Aos que pediram contato, estamos tentando falar com a neta, que (ainda bem!) tá na escola.



Lindo ver tanta gente solidária! https://t.co/izTdLJzO31 — Lívia Torres (@livtorres) June 21, 2022

