Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 12 milhões na próxima quarta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2453 da Mega-Sena, sorteadas na noite do último sábado (12). O prêmio acumulou e pode pagar R$ 12 milhões na próxima quarta-feira (16).

Sessenta e três pessoas, porém, marcaram a quina (cinco dezenas) e vão receber R$ 35.542,46 cada.

LEIA TAMBÉM:

Já a quadra (quatro números) fez 3.892 ganhadores e vai pagar prêmios individuais no valor de R$ 821,89.

Veja aqui as dezenas sorteadas ontem para a Mega-Sena.

Ontem também rolou Dupla Sena

Ontem também teve sorteio da Dupla Sena. Ninguém acertou as faixas principais dos dois sorteios do concurso 2335 e, por isso, a loteria volta na terça-feira (15) com prêmio estimado em R$ 6,5 milhões.

No primeiro sorteio, 20 pessoas acertaram cinco dos seis pontos e vão receber R$ 6.603,38 cada. Outras 1.332 marcaram apenas quatro números e vão engordar suas contas em apenas R$ 113,31.

Já no segundo sorteio, 24 apostas fizeram a quina e vão ganhar R$ 4.952,54 e 1.653 completaram a quadra e levarão para casa R$ 91,30.

Perdeu a Dupla Sena? Recupere os dois sorteios da loteria aqui.

Segunda-feira tem mais sorteios

As loterias da Caixa Econômica Federal voltam amanhã (14). Os sorteios acontecem sempre a partir das 20h, e o Metro World News acompanha tudo em tempo real. Os resultados da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania são divulgados no site e nas redes sociais.

Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h de segunda-feira para fazer as apostas em qualquer casa lotérica do País ou pelo canal eletrônico.

A Caixa ressalta que é preciso ter mais de 18 anos para jogar.