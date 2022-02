Preço do metro quadrado sobe 3,5% em São Paulo no último trimestre de 2021, mostra pesquisa

O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais vendidos em São Paulo apresentou o maior aumento de 2021 no último trimestre do ano. Segundo Relatório de Compra e Venda da plataforma de moradia QuintoAndar, o valor médio do metro quadrado de compra na Capital foi de R$ 6.868 entre julho e setembro para R$ 7.107 entre outubro e dezembro, um aumento de 3,5%.

Ainda segundo o levantamento, os bairros mais valorizados para compra foram: Brooklin (de R$ 9.886/m² para R$ 12.319/m²), Moema (de R$ 10.268/m² para R$ 12.297/m²), Vila das Mercês (de R$ 4.828/m² para R$ 5.629/m²) e Santana (de R$ 5.406/m² para R$ 6.133/m²). Por outro lado, os que tiveram desvalorização no preço médio do metro quadrado foram: Bom Retiro (de R$ 7.794/m² para R$ 5.214/m²), Santa Cecília (de R$ 8.971/m² para R$ 6.612/m²), Vila Andrade (de R$ 7.021/m² para R$ 5.873/m²) e Ipiranga (de R$ 7.000/m² para R$ 5.964/m²).

Desconto

Ao avaliar a taxa de desconto ofertada entre o valor do anúncio X o valor praticado na hora da compra, a pesquisa mostra que a cidade teve a menor taxa no último trimestre de 2021, com média de 3,9%. No primeiro trimestre do ano, este percentual era de 4,1%.

Mesmo com a queda na média geral de descontos, os bairros do Bom Retiro (5,9%), Brooklin (5,7%), Moema (5,4%) e Perdizes (5,3%) apresentaram bons valores de negociação no último trimestre.

Rentabilidade

A rentabilidade potencial dos imóveis que foram comprados na cidade, caso fossem disponibilizados para aluguel, chegou a 0,435% ao mês – uma queda de 1,2% em comparação com o período anterior. Essa análise é feita considerando fatores como número de dormitórios, vagas de garagem, localização e condições de conservação.

No recorte de rentabilidade por número de dormitórios foi identificado que os imóveis com um quarto tiveram o maior crescimento na lucratividade, de 0,457% ao mês – entre julho e setembro era de 0,398% ao mês. Além disso, imóveis com dois e três quartos registraram 0,426% a.m e 0,389% a.m, respectivamente.

Já os bairros apontados como a maior rentabilidade potencial foram: Bom Retiro (0,532% a.m), Barra Funda (0,501% a.m), Liberdade (0,497% a.m) e Aclimação (0,472% a.m).

Bairro mais procurado

No último trimestre do ano, o bairro da Vila Mariana se manteve estável como o bairro mais demandado para compra na cidade, seguido por Tatuapé e Mooca. Já o Butantã subiu três posições no ranking, atingindo a oitava posição. Por fim, os bairros de Bela Vista e Perdizes caíram uma posição cada um e estão em nono e décimo lugar. Confira a lista completa: