Pegou covid-19? Veja 10 orientações quanto ao isolamento domiciliar

O isolamento domiciliar para quem testou positivo para a covid-19 ou para aqueles que tiveram contato com pacientes infectados é fundamental para evitar que os casos da doença aumentem.

A necessidade se mostra ainda mais urgente por conta da circulação da variante Ômicron, cuja transmissibilidade é bastante alta.

Nesse contexto, a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) da cidade de São Paulo alerta sobre a importância de seguir as regras à risca, tanto para proteger a comunidade como para assegurar a saúde de quem mora na mesma casa. Confira:

1. Permanecer em isolamento domiciliar por 10 dias a partir do início de sintomas ou até a recuperação completa. Se a partir do 7º dia o paciente não apresentar sintomas respiratórios e nem febre por um período de 24 horas, poderá ser liberado do isolamento. Mas, se os sintomas persistirem, é necessário manter o isolamento por mais 3 dias, até completar os 10 dias;

2. Permanecer em um quarto individual bem ventilado ou em um espaço separado das demais pessoas que moram na residência;

3. Vale também limitar a circulação na casa, verificar se os ambientes compartilhados (cozinha e banheiro, por exemplo) estão bem ventilados e não fazer refeições com familiares;

4. Ao usar ambientes compartilhados, é preciso usar máscara bem ajustada ao rosto e de forma correta (cobrindo nariz e boca). As máscaras não devem ser tocadas durante o uso e precisam ser trocadas imediatamente se ficarem molhadas ou sujas. As mãos devem ser higienizadas com água e sabonete ou álcool em gel antes e depois da remoção da máscara;

5. É importante cobrir a boca e o nariz durante a tosse ou espirro usando uma máscara comum ou lenços de papel descartáveis, descartando os materiais usados imediatamente após o uso e fazendo a higienização das mãos logo depois do descarte;

6. Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel com frequência. Para secar, é recomendado utilizar toalhas de papel descartáveis. Se utilizar toalhas de pano, o indicado é trocá-las quando ficarem molhadas;

7. Não compartilhar escovas de dentes, talheres, pratos, copos, toalhas ou roupas de cama;

8. Limpar e usar álcool 70% nas superfícies frequentemente tocadas, como maçanetas, pias, interruptores e objetos como telefone celular, controle remoto, entre outros;

9. Não receber visitas e somente sair de casa em caso de emergência;

10. Cuidadores de pessoas infectadas devem usar máscara bem ajustada ao rosto quando estiverem no mesmo ambiente. Já as mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e lavagem das mãos com água e sabão antes da amamentação.

Mais cuidados

Vale lembrar que cuidados como uso correto de máscara, higienização das mãos e distanciamento social seguem essenciais para prevenir a infecção, assim como a vacinação.

Qualquer pessoa com sintomas de covid-19, como febre, tosse e falta de ar, deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima para receber o atendimento médico e realizar o teste.

Os endereços podem ser consultados com a ferramenta Busca Saúde.