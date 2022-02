Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão neste sábado; confira

O concurso 2447 da Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão neste sábado (12) a quem adivinhar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira:

02 - 03 - 04 - 05 - 08

13 - 14 - 15 - 16 - 17

18 - 19 - 20 - 22 - 23

Ontem duas pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Cada uma delas levou para casa R$ 1.779.840,05.

Um dos felizardos é de Maringá, no Paraná. O outro apostou por meio do canal eletrônico, não sendo possível determinar o local do jogo.

Além deles, 477 pessoas marcaram 14 dos 15 pontos e ganharam R$ 1.542,44 cada.

Quem acertou 13 dezenas - caso de 15.764 apostas - recebeu apenas R$ 25.

Mega-Sena

A Mega-Sena, concurso 2453, pode pagar R$ 7 milhões ao apostador que adivinhar as seis dezenas da sorte.

São elas:

10 - 14 - 15 - 24 - 34 - 44

Na quarta-feira passada (9), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Vinte e três apostas, porém, acertaram a quina (cinco pontos) e cada uma delas ganhou R$ 72.470,70.

Outras 2.117 apostas fizeram a quadra (quatro acertos) e foram premiadas com exatos R$ 1.124,78.

Os números sorteados para a Mega-Sena na quarta-feira foram: 08 - 10 - 51 - 56 - 57 - 58.

Quina

Volante da Quina (Metro World News)

A Quina, concurso 5779, sorteou prêmio estimado em R$ 700 mil nesta noite. Pode levar o prêmio quem acertar as cinco dezenas.

Veja aqui:

10 - 12 - 25 - 42 - 74

A Quina saiu ontem para um apostador de Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, que levou, sozinho, R$ 716.471,12.

Outras 84 pessoas marcaram quatro pontos na ocasião e receberam R$ 3.655,47 cada.

Já o terno (três dezenas) pagou R$ 72,96 a 4.008 apostas.

Dupla Sena

Nesta noite rolou também sorteio da Dupla Sena, concurso 2334, com prêmio avaliado em R$ 5,7 milhões.

Veja os números:

Primeiro sorteio: 01 - 03 - 11 - 36 - 45 - 49

Segundo sorteio: 02 - 03 - 12 - 13 - 23 - 49

No último concurso, realizado na quinta-feira (10), ninguém adivinhou a faixa principal do primeiro sorteio. No entanto, sete pessoas marcaram cinco pontos e ganharam R$ 15.063,02. Outras 1.236 fizeram quatro acertos e receberam R$ 97,49.

Já no segundo sorteio, uma pessoa marcou seis pontos e levou R$ 115.985,25. Além dele, 31 apostadores fizeram a quina e levaram R$ 3.061,20, enquanto 1.284 completaram a quadra e saíram com R$ 93,85.

