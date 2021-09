Quina: veja os números sorteados nesta noite

Atualizada às 20h28

A Quina, concurso 5665, pode deixar alguém R$ 1,5 milhão mais rico na noite desta quinta-feira (23). Para isso, é preciso acertar as cinco dezenas da sorte.

Confira:

37 – 43 – 49 – 61 – 66

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina nesta quarta-feira (22).

Vinte e uma apostas, contudo, acertaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 18.036,02 cada.

Outras 2.878 apostas fizeram o terno (três acertos) e cada uma delas levou para casa R$ 197,90.

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2330, pode pagar R$ 4,5 milhões na noite desta quinta para quem acertar as 15 dezenas da noite.

São elas:

02 – 04 – 05 – 08 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15

16 – 18 – 20 – 22 – 23

Dois sortudos da cidade mineira de Uberlândia dividiram o prêmio da Lotofácil de ontem. Cada um vai levar para casa R$ 791.261,29.

Duzentos e nove apostas acertaram 14 números e cada uma delas foi premiada com R$ 1.587,65 e 11.403 acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Dupla Sena

Nesta quinta também foi sorteado o concurso 2277 da Dupla Sena, com prêmio avaliado em R$ 950 mil.

Veja os números da sorte:

1º sorteio: 03 – 22 – 29 – 40 – 42 – 48

2º sorteio: 10 – 11 – 14 – 18 – 38 – 47

No terça-feira passada (21), não houve ganhadores das faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, cinco pessoas acertaram cinco números e receberam R$ 4.910,64. Outras 394 apostas marcaram quanto pontos e ganharam R$ 113,95 cada.

Já no segundo sorteio, nove apostadores levaram R$ 3.928,51 pela quina e 380 receberam R$ 118,15 pela quadra.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.