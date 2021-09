VÍDEO: Médico pediatra é morto a tiros dentro de consultório na Bahia e pacientes se desesperam

O médico pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, foi morto a tiros dentro do consultório em que trabalhava na cidade de Barra, na Bahia, na manhã desta quinta-feira (23). Imagens da câmera de segurança da clínica particular mostraram o momento em que um homem, usando um capacete, entrou no local. Após efetuar vários disparos, ele fugiu. Pacientes que aguardavam atendimento ficaram desesperados. Veja o vídeo abaixo:

O crime ocorreu por vota das 8h30 na clínica que fica na Rua Cardeal da Silva, bairro Rosário. De acordo com a Polícia Civil, o médico, que também prestava serviços de ultrassonografia, tinha acabado de atender um paciente quando um suspeito entrou no consultório e atirou várias vezes contra Teixeira. Ele chegou a ser socorrido por outros funcionários e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda de acordo com a polícia, enquanto o suspeito cometeu o crime, um comparsa o aguardou do lado de fora da clínica para dar fuga. Os dois saíram do local em uma moto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local ainda na manhã desta quinta-feira para fazer a perícia.

A delegacia de Barra investiga o caso e ainda não há informações sobre o que motivou o crime, nem quem são os suspeitos. Júlio César era natural da cidade de Xique-Xique, que fica a cerca de 700 km de Barra.