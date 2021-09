Idoso tem ataque cardíaco e morre ao ser atropelado por criminoso a bordo de seu próprio carro em São Paulo

Um idoso de 73 anos teve um ataque cardíaco e morreu depois de ser agredido e atropelado por um criminoso que roubou seu carro, na última terça-feira (21), em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

O bandido entrou na garagem da casa de Domingos Munhoz e o forçou a sair do veículo. A vítima caiu no chão e ainda levou chutes do ladrão.

O criminoso então, entrou no carro e deu a marcha a ré, atropelando Domingos. O assaltante fugiu. O idoso morreu após um mal súbito.

Domingos era casado, pai de dois filhos e tinha três netos.

O veículo foi abandonado e encontrado pela polícia próximo ao local.

O caso é investigado pelo 87º Distrito Policial de São Paulo.