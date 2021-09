Coronavac reduziu em até 90% mortes de idosos com 70 anos em cinco estados, diz Governo de SP

A imunização com a vacina Coronavac reduziu em 90%, em média, as mortes por covid-19 entre os idosos com mais de 70 anos no Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí, segundo informações do Governo de São Paulo. Na quarta-feira (22), os cinco estados formalizaram a aquisição de mais 2,5 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan para fortalecer os respectivos planos de imunização.

Segundo os dados divulgados pelo governo paulista, na soma dos cinco estados, a média semanal de mortes por covid-19 entre as pessoas com 70 anos chegou a 148 por dia em 28 de março e caiu para 15 em 20 de agosto. Esse resultado, de 90% na redução dos óbitos, é superior à média nacional, que ficou igualmente alta, em 88%.



No Brasil, a média semanal de mortes por covid-19 entre as pessoas com 70 anos ou mais caiu de 1.316 por dia em 28 de março para 164 em 20 de agosto. O governo paulista reforça que os dados constam no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), do Ministério da Saúde.

No estado do Ceará, a redução dos óbitos entre idosos chegou a 95%. A média semanal de mortes por covid-19, entre pessoas com mais de 70 anos, caiu de 67 por dia em 28 de março, para quatro em 20 de agosto. O estado adquiriu mais 300 mil doses da Coronavac por meio do contrato celebrado junto ao Butantan.

No Espírito Santo, a média semanal de mortes por covid-19, entre pessoas com mais de 70 anos, caiu 75%. A redução foi de quatro por dia em 28 de março, para uma em 20 de agosto. O Governo do ES adquiriu outras 500 mil doses da Coronavac.

Já o Mato Grosso registrou queda de 78% nos óbitos. A média semanal de mortes por covid-19, entre pessoas com mais de 70 anos, caiu de 16 por dia em 28 de março, para quatro em 20 de agosto. O estado vai receber 500 mil novas doses da Coronavac.

No Pará, a média semanal de mortes causadas pelo vírus, entre pessoas com mais de 70 anos, passou de 46 por dia em 28 de março para apenas três em 20 de agosto. A queda foi de 93%. O estado vai receber um carregamento de 1 milhão de novas doses da Coronavac.

Por fim, no estado do Piauí, a média semanal de mortes causadas pelo coronavírus, entre pessoas com mais de 70 anos, caiu de 15 por dia em 28 de março, para três em 20 de agosto. A redução foi de 80%. O governo piauíense adquiriu mais 200 mil doses da vacina do Butantan.

Com a entrega de 100 milhões de doses e conclusão do contrato com o Ministério da Saúde, o Governo de SP e o Instituto Butantan puderam iniciar a entrega das doses aos estados que haviam realizados acordos prévios para aquisição da Coronavac.