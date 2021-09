SP reduz intervalo da Pfizer para 8 semanas

O governo de São Paulo decidiu reduzir o intervalo de aplicação das vacinas contra a covid-19 da Pfizer. A janela entre a primeira e a segunda dose, que atualmente é de 12 semanas, será encurtada para oito semanas. A medida começa a valer amanhã.

Coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula afirmou que todos os paulistas que já receberam a primeira dose poderão se valer do novo prazo e tomar a segunda dose com quatro semanas de antecedência – mesmo que a carteirinha de vacinação informe prazo maior.

Pelos cálculos do governo, 6,9 milhões de pessoas já imunizadas com a primeira dose da Pfizer serão beneficiadas. Para viabilizar a antecipação, o estado repassou ontem 2 milhões de doses para os 645 municípios.

A Secretaria da Saúde e a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) afirmaram que vão reprogramar o disparo de mensagens de texto pelo celular e e-mail para informar os vacinados sobre o novo prazo.

A Pfizer é a única vacina liberada para ser aplicada nos adolescentes, que neste momento são o público-alvo da primeira dose no estado.

AstraZeneca volta a rarear nos postos

A redução do intervalo (que é recomendada pela fabricante) já vinha sendo ensaiada em São Paulo desde agosto, mas o governo do estado argumentava que precisava de mais imunizantes para autorizar a antecipação. O Ministério da Saúde deu aval no início de setembro para que todos os estados adotem essa medida.

A escassez de vacinas da AstraZeneca para a aplicação da segunda dose voltou ontem a afetar os postos de vacinação da capital. Pela manhã, o imunizante estava em falta em 70% da rede.

A cidade já havia passado pelo desabastecimento há duas semanas e precisou dar doses da Pfizer para não atrasar ainda mais a imunização dos que dependiam da segunda dose da AstraZeneca.

A prefeitura disse ontem que recebeu novos lotes e está fazendo a distribuição pela rede, além de remanejamentos nas unidades com escassez. O De Olho Na Fila mostra em tempo real quais imunizantes estão disponíveis nos postos.