Governo de SP recebe novas doses da Astrazeneca e retoma aplicação do imunizante nesta quinta-feira

O Governo de São Paulo confirmou que recebeu do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (15), cerca de 458 mil doses da Astrazeneca. Dessa forma, a previsão é que a partir de quinta-feira (16) comecem a ser retomadas a aplicação do imunizante contra covid-19.

Enquanto faltavam as doses da vacina, o governo estadual passou a imunizar as pessoas que estavam com a segunda dose em atraso com a Pfizer. A medida emergencial foi autorizada pela Secretaria da Saúde e destinada aqueles que precisaram completar o esquema vacinal entre 1º e 15 de setembro.



A produção da Astrazeneca pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que fabrica o imunizante no Brasil, atrasou por conta da demora na chegada de insumos. A entidade afirmou que novos lotes da vacina devem ficar prontos até o fim da semana. A escassez também tem afetado outros estados.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, disse que as novas doses da Astrazeneca começam a ser distribuídas ainda hoje para os 645 municípios de São Paulo pelo Centro de Distribuição e Logística do estado.

Assim sendo, a partir de quinta-feira, quem tomou a primeira dose da Astrazeneca será imunizado na segunda dose com a vacina da mesma marca. “Vamos voltar a usar a vacina da Astrazeneca para completar o esquema vacinal daqueles que começaram com esse imunizante. Usamos a Pfizer de forma emergencial”, afirmou Regiane de Paula.