Butantan conclui entrega de 100 milhões de doses da Covonavac para o governo federal

Em coletiva realizada nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o governador João Doria anunciou a conclusão de entrega de 54 milhões de vacinas da Coronavac para o Ministério da Saúde, concluindo com isso o segundo contrato firmado.

O primeiro contrato foi encerrado em maio, com a entrega de 46 milhões de doses do imunizante pelo Instituto Butantan.

“Hoje entregamos um lote de 5,1 milhões de doses da vacina do Butantan, cumprindo, com isso, 100 milhões de doses desta vacina que está no braço de brasileiros. Quase 40% de todos os brasileiros tomaram a Coronavac, inclusive eu”, disse Doria.

De acordo com o governador, o Butantan vai também substituir as 8 milhões de vacinas retidas temporariamente pela Anvisa, sob alegação de que viriam de fábrica não inspecionada.

Cerca de 1,8 milhões de doses previstas para esta substituição já foram entregues. Outras 5 milhões chegarão já prontas na semana que vem.

“Vamos substituir todas as 8 milhões de doses por outras doses de Coronavac produzidas pela fábrica que foi inspecionada pela Anvisa, assim eliminamos o impasse e disponibilizamos a vacina para ser aplicada nos brasileiros”, disse Doria.