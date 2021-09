Call-center do crime em SP tinha estrutura de empresa

A investigação de uma quadrilha que aplicava golpes com retirada de cartões e obtenção de dados bancários levou os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) a um imóvel no bairro Perus, na zona oeste da Capital.

No momento em que a polícia chegou, três mulheres saíam do local e foram presas imediatamente. Uma quarta estava dentro da casa e também foi detida.

Na casa, os policiais encontraram um call center montado com as mesmas características de uma empresa, com atendentes e gravações imitando bancos e instituições financeiras.

O principal alvo da quadrilha eram idosos, cujos dados bancários eram conseguidos ludibriando as vítimas. Os golpistas contavam ainda com motoboys para retirar cartões magnéticos na casa dos idosos, que acreditam estar lidando com serviço de seus respectivos bancos.

No local foram encontrados notebook, celulares e planilhas com dados de “clientes para serem captados”, ou vítimas que deveriam ser abordadas.

Todas as mulheres foram autuadas por estelionato e associação criminosa.