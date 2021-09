Três amigos são presos por morte de garota de 18 anos em Goiás

Três amigos foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, em Goiás.

A vítima desapareceu no dia 24 de agosto, após sair para lanchar com colegas. Seu corpo foi encontrado em uma mata seis dias depois.

Foram presos Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, Raíssa Nunes Borges, de 19, e Enzo Jacomini Carneiro Matos, de 18. O trio de amigos foi denunciado por asfixiar, matar e ocultar o corpo de Ariane.

Segundo a polícia, a garota foi morta porque Raíssa desejava saber se era psicopata. Para isso, teria que matar alguém para analisar sua reação após o crime.

Ainda de acordo com a investigação, o assassinato aconteceu dentro de um carro. Além de asfixiada, Ariane recebeu golpes de faca. Sabe-se também que o veículo que foi buscar a vítima no local combinado para o que era para ser um passeio já estava forrado com saco de lixo no porta malas.